Boom di patenti digitali, ma le società di noleggio non le accettano

Un unico punto di accesso, semplice e sicuro, per la gestione dei documenti personali

Una volta si passava minuti a rovistare tra tasche e borse per trovare il portafogli, con il terrore di averlo lasciato a casa proprio nel momento meno opportuno. Oggi, invece, basta uno sguardo al telefono: la patente digitale è lì, sull’app IO. E la vera domanda diventa un’altra…chi è che esce senza smartphone?! Non scherziamo.

Proprio in questo modo la diffusione della patente digitale attraverso l’app IO rappresenta ormai un ulteriore avanzamento nel processo di digitalizzazione dei servizi della Motorizzazione Civile. L’integrazione del documento di guida in formato digitale rientra nel più ampio percorso di dematerializzazione promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale, che mira a rendere accessibili, in un unico accesso,i principali documenti personali e amministrativi.

DATI ALLA MANO:

Il sistema ha superato la soglia di 9 milioni di patenti digitali caricate, con un utilizzo che coinvolge decine di milioni di utenti registrati sulla piattaforma. L’adozione della patente digitale evidenzia una forte propensione all’utilizzo degli strumenti digitali per la gestione dei documenti personali, confermando un trend già osservato con altri servizi disponibili sulla piattaforma.

L’esperienza digitale si estende oltre la semplice conservazione della patente: gli utenti possono consultare il saldo punti tramite la sezione “Le mie patenti”, che solo negli ultimi 12 mesi ha registrato 7,5 milioni di accessi; verificare lo stato amministrativo dei veicoli attraverso il servizio “I miei veicoli”, con 1,2 milioni di accessi; e seguire l’avanzamento delle pratiche e dei relativi pagamenti.

Nel mese di marzo, il numero di utenti attivi ha superato i 300 mila, con il 73% dei messaggi letti aperti nello stesso giorno della ricezione. Questo dato evidenzia la capacità del canale digitale di garantire interazioni rapide ed efficaci tra cittadini e amministrazioni, riducendo i tempi di attesa tipici dei canali tradizionali. La tempestività nella consultazione dei messaggi migliora la gestione delle comunicazioni istituzionali e consolida il ruolo delle piattaforme digitali come strumenti centrali nell’erogazione dei servizi pubblici.

Una quota consistente degli utenti attivi è tra i 25 e i 44 anni, con una buona rappresentanza dei giovani adulti che hanno recentemente ottenuto la patente. Anche i giovani tra i 18 e i 24 anni stanno rapidamente aumentando la loro presenza, soprattutto per i servizi legati alla prima patente e al saldo punti.

VANTAGGI EFFETTIVI

Il documento digitale può essere esibito direttamente tramite dispositivo mobile, riducendo la necessità di supporti fisici. La piattaforma consente di ricevere notifiche e comunicazioni istituzionali relative a scadenze, aggiornamenti o pagamenti, rendendo più immediata la gestione delle informazioni e aumentando l’efficienza complessiva dei servizi.

Gli utenti possono verificare lo stato delle proprie pratiche o dei veicoli collegati alla patente senza dover recarsi agli sportelli della Motorizzazione Civile.

Avere il documento digitale riduce il rischio di smarrimento o danneggiamento della patente cartacea e registra in modo sicuro ogni aggiornamento o accesso, garantendo maggiore affidabilità nelle interazioni con la pubblica amministrazione.

IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA, SVANTAGGI SIGNIFICATIVI:

Noleggi di veicoli non abilitati alla patente digitale: Una situazione che crea un paradosso rispetto alla crescente diffusione del documento digitale, limitandone di fatto l’utilizzo in uno dei principali ambiti di mobilità per i cittadini.

Accettazione non uniforme: Il riconoscimento della patente digitale non è ancora omogeneo tra operatori e territori, nonostante il valore legale del documento digitale, la sua applicazione varia a seconda degli operatori o delle situazioni, con possibili differenze soprattutto in contesti non pienamente digitalizzati o in servizi privati.

Dipendenza dal dispositivo e dalla batteria: La patente digitale è accessibile solo tramite smartphone: in caso di batteria scarica, guasto del dispositivo o assenza di connessione, l’utente potrebbe avere problemi al momento del bisogno.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)