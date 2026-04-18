A “Tv Talk” su Rai 3 lo scontro mediatico tra Trump e Papa Leone XIV

A “Tv Talk”, sabato 18 aprile alle 15.00 su Rai3, si parlerà di uno scontro mediatico senza precedenti: quello tra Donald Trump e Papa Leone XIV

A “Tv Talk”, sabato 18 aprile alle 15.00 su Rai3, si parlerà di uno scontro mediatico senza precedenti: quello tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Si analizzeranno linguaggi, reazioni e strategie mediatiche in uno scenario internazionale sempre più polarizzato. Ospiti di Mia Ceran sarnno Monica Maggioni, Alessandra Sardoni, Filippo Facci e Maria Volpe. Lo sguardo si allarga, poi, all’Europa con le elezioni in Ungheria, un passaggio politico che ha avuto forti ripercussioni anche nel racconto televisivo italiano.

Dopo i ReTVeet, la rubrica dedicata ai momenti televisivi più originali della settimana, spazio al percorso televisivo di Andrea Delogu, reduce dalla vittoria di “Ballando con le stelle” e per il secondo anno consecutivo al timone de “La Porta magica”: si riflette sul valore della fidelizzazione del pubblico e sulla sua capacità di attraversare generi diversi, mantenendo un’identità riconoscibile.

Con Claudio Amendola, inoltre, un’approfondimento sul ritorno de “I Cesaroni”, una serie che punta sulla nostalgia ma anche su nuove tematiche.

In chiusura, uno sguardo al racconto del territorio con “Linea Verde Italia”. In studio ospite il conduttore Tinto, per analizzare un format che parla di innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze italiane. Intervengono nel corso della puntata anche Martina Catuzzi, Claudia Rossi, Riccardo Bocca, Paolo Di Lorenzo. In studio, come di consueto, il cast fisso composto da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli.