A “Playlist” oggi su Rai 2 Le Vibrazioni e Malika Ayane

Sabato 18 aprile, alle 14.00 su Rai 2, nuovo appuntamento con “Playlist”, condotto da Nina Zilli, Gabriele Vagnato e Federica Gentile
Sabato 18 aprile, alle 14.00 su Rai 2, nuovo appuntamento con “Playlist”, condotto da Nina Zilli, Gabriele Vagnato e Federica Gentile. Protagonisti della puntata Le Vibrazioni, che salgono sul palco con un mini-set ricco di emozioni.
La band eseguirà alcuni dei suoi brani più amati: “Vieni da me”, “Dedicato a te” e “Così sbagliato” in una performance che attraversa la loro storia musicale dai primi successi fino alle canzoni più recenti. Non mancherà, anche, un momento speciale: il gruppo renderà infatti omaggio ai Pooh, la band che più di ogni altra ha segnato la storia del pop rock italiano. Spazio poi a Malika Ayane, che porta in scena la sua energia travolgente con “Animali notturni”, singolo lanciato all’ultimo Festival di Sanremo, ancora in vetta alle classifiche.
Sul finale, Nina Zilli si esibirà insieme alla band di “Playlist” con “Fortissimo”, celebre brano di Rita Pavone.