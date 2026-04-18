A “Canzonissima” stasera su Rai 1 un omaggio a Loretta Goggi

Sabato 18 aprile alle 21.30 su Rai 1, quinto appuntamento con “Canzonissima”, condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico

Sabato 18 aprile alle 21.30 su Rai 1, quinto appuntamento con “Canzonissima”, condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. La canzone vincitrice della quarta puntata è stata “La Notte” di Arisa, che sabato prossimo accederà alla finale insieme a “Il mio canto libero”, interpretato da Fabrizio Moro, e “La leva Calcistica della classe ‘68” interpretata sempre da Arisa e a “Caruso” di Lucio Dalla, interpretata da Vittorio Grigólo. Protagonisti della serata – il cui tema è “La canzone che avrei voluto scrivere io” – saranno Riccardo Cocciante (Il cielo in una stanza), Enrico Ruggeri (A muso duro), Fabrizio Moro (Ma il cielo è sempre più blu), Leo Gassman (Un senso), Michele Bravi (I migliori anni della nostra vita), Fausto Leali (La valigia dell’attore) Malika Ayane (Nel blu dipinto di blu), Irene Grandi (Albachiara), Elettra Lamborghini (Tanti Auguri), Arisa (Nei giardini che nessuno sa), Vittorio Grigólo (Perdere l’amore), Jalisse (Vacanze romane). Sarà una serata all’insegna dell’ispirazione, dell’omaggio e della scoperta, in cui passato e presente si incontrano per celebrare la forza universale della musica.

Protagonista anche Serena Rossi, artista tra le più amate del panorama italiano, attualmente impegnata a teatro, che porterà sul palco non solo il racconto della sua esperienza artistica, ma offrirà al pubblico un intenso monologo dedicato alla tradizione delle canzoni napoletane, un viaggio emozionante tra storia, cultura e sentimenti che hanno reso questo repertorio celebre in tutto il mondo. Attraverso parole e ricordi, l’attrice e cantante racconterà l’anima di Napoli e il valore universale della sua musica.

A seguire, l’artista interpreterà “Reginella”, uno dei brani più iconici della tradizione partenopea. La sua performance promette di essere un momento di grande suggestione, capace di unire, passione e autenticità.

Poi la serata proseguirà con un grande omaggio alla storia di Canzonissima e a Loretta Goggi, attraverso una coreografia del corpo di ballo su “Taratapunzi-e” e l’interpretazione raffinata di Francesca Fialdini che canterà una parte di “Maledetta Primavera”.

Tornando alla gara delle canzoni, a commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della Canzonissima saranno sempre tre componenti di voto: un panel di personalità del mondo dello spettacolo, i “Magnifici 7”, Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini, gli stessi cantanti – che potranno votare la loro canzone preferita escludendo la propria – ed il pubblico, coinvolto attraverso i social.

Ad accompagnare i cantanti nelle esibizioni rigorosamente dal vivo ci sarà un’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà; alcune performance saranno arricchite da un corpo di ballo le cui coreografie sono affidate a Matteo Addino.

Canzonissima è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con la Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Il Produttore esecutivo è Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.