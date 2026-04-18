A Buongiorno Benessere su Rai 1 le diete “miracolose”

C’è quella delle uova, quella del minestrone o quella della frutta: a “Buongiorno Benessere” con Vira Carbone – in onda sabato 18 aprile alle 10.20 su Rai 1 – le cosiddette diete “miracolose”

C’è quella delle uova, quella del minestrone o quella della frutta: a “Buongiorno Benessere” con Vira Carbone – in onda sabato 18 aprile alle 10.20 su Rai 1 – le cosiddette diete “miracolose” verranno analizzate con spirito critico dalla nutrizionista Debora Rasio per fare chiarezza su benefici, rischi e falsi miti. Spazio, poi, alle nevralgie con il professor Piero Barbanti, docente di Neurologia presso l’IRCCS San Raffaele di Roma, che aiuterà a comprendere le cause e le possibili strategie per alleviare il dolore. A seguire, il professor Fernando Colao, chirurgo ortopedico e docente di Fisiologia Umana presso l’Università Europea di Roma, guiderà i telespettatori nella distinzione tra dolori reumatici e ortopedici: spesso vengono confusi, ma hanno origini e trattamenti diversi.

Grande attenzione sarà dedicata anche al cuore, con il professor Massimo Massetti, direttore della UOC di Cardiochirurgia del Policlinico Gemelli, che illustrerà quando e come si ricorre al bypass coronarico.

Il professor Giulio Maira, neurochirurgo e presidente della Fondazione Atena Onlus, parlerà di amnesie e della straordinaria capacità del cervello di evolversi e adattarsi nel tempo. Il professor Giovanni Di Giacomo, docente di Fisioterapia Applicata allo Sport all’Università di Siena, approfondirà il tema della frattura dell’omero negli anziani, con indicazioni utili per la gestione e il recupero. Si parlerà anche di nuove frontiere nel dimagrimento con il professor Andrea Fabbri, direttore della UOC di Endocrinologia e Diabetologia dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, che chiarirà il funzionamento delle cosiddette punturine per perdere peso.

Focus, inoltre, sulla colonna vertebrale con il professor Alessio Albanese, specialista in neurochirurgia vascolare presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che affronterà il tema della stenosi spinale e delle possibili soluzioni. Infine, il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, spiegherà sintomi, prevenzione e trattamento del virus sinciziale.