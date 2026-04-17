“Un passo alla volta” a Settimo Torinese il 18 aprile


Dall’iniziativa dei genitori di una bimba di 4 anni, nasce a Settimo Torinese (TO) “Un passo alla volta”, un gruppo di Auto Mutuo Aiuto per famiglie che affrontano la malattia cronica di un figlio

un passo alla volta

Dall’iniziativa dei genitori di una bimba di 4 anni, nasce a Settimo Torinese (TO) “Un passo alla volta”, un gruppo di Auto Mutuo Aiuto per famiglie che affrontano la malattia cronica di un figlio. L’obiettivo è rompere l’isolamento attraverso l’ascolto e la condivisione.

L’appuntamento: Sabato 18 aprile, ore 15.30 il progetto sarà presentato al Centro Famiglia (Via Regio Parco 33/A) con un pomeriggio di festa che prevede:

Ø  Confronto tra genitori ed esperti;

Ø  Animazione e giochi per i bambini;

Ø  Merenda insieme.

Il gruppo si riunirà poi un sabato pomeriggio al mese.

L’invito è rivolto a tutti i genitori di bambini con malattie croniche che desiderano trovare supporto e forza nella fatica quotidiana. Vi aspettiamo per fare il primo passo insieme!

Per iscrizioni: https://forms.gle/a97D1Qr18YkuABvo6