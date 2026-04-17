“Un passo alla volta” a Settimo Torinese il 18 aprile

Dall’iniziativa dei genitori di una bimba di 4 anni, nasce a Settimo Torinese (TO) “Un passo alla volta”, un gruppo di Auto Mutuo Aiuto per famiglie che affrontano la malattia cronica di un figlio
Dall’iniziativa dei genitori di una bimba di 4 anni, nasce a Settimo Torinese (TO) “Un passo alla volta”, un gruppo di Auto Mutuo Aiuto per famiglie che affrontano la malattia cronica di un figlio. L’obiettivo è rompere l’isolamento attraverso l’ascolto e la condivisione.
L’appuntamento: Sabato 18 aprile, ore 15.30 il progetto sarà presentato al Centro Famiglia (Via Regio Parco 33/A) con un pomeriggio di festa che prevede:
Ø Confronto tra genitori ed esperti;
Ø Animazione e giochi per i bambini;
Ø Merenda insieme.
Il gruppo si riunirà poi un sabato pomeriggio al mese.
L’invito è rivolto a tutti i genitori di bambini con malattie croniche che desiderano trovare supporto e forza nella fatica quotidiana. Vi aspettiamo per fare il primo passo insieme!
Per iscrizioni: https://forms.gle/a97D1Qr18YkuABvo6