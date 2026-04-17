Un gesto inaspettato per Papa Leone: una bimba corre ad abbracciarlo

Il fuori programma è accaduto al termine delle Messa a Bamenda
Un abbraccio inaspettato per Papa Leone XIV. Al termine della Messa a Bamenda (città nord-occidentale del Camerun, epicentro di un conflitto separatista anglofono) mentre si apprestava a lasciare l’aeroporto salendo in auto, una bambina è corsa verso di lui per abbracciarlo, superando la sicurezza.
Un gesto spontaneo, tra la gioia e l’emozione di tutti i presenti, che racconta meglio di tutto il clima di questa giornata: l’incontro, la vicinanza, la semplicità, quella che solo i bambini sanno donare in modo così pieno.
Visualizza questo post su Instagram