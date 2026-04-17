Stasera su Rai 3 le prime due puntate di “Vespucci – Il viaggio più lungo”

Stasera in prima serata su Rai 3 arriva “Vespucci, il viaggio più lungo”. Due serate per rivivere il Tour Mondiale e il Villaggio Italia

Un viaggio epico intorno al mondo, a bordo della nave più bella mai costruita. Tra tradizione e scoperta, giovani allievi si formano mentre Amerigo Vespucci solca gli oceani come ambasciatore dell’Italia nel mondo insieme al Villaggio Italia, mini expo pluriennale itinerante che ha affiancato l’iconico veliero per raccontare le eccellenze del Paese. Due puntate per vivere il progetto “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia”, salire a bordo di un mito, esplorare il suo cuore pulsante e riscoprire cosa significa portare l’Italia oltre i suoi confini attraverso un’impresa senza precedenti.

Punto di partenza di “Vespucci, il viaggio più lungo” in onda venerdì 17 e venerdì 24 aprile 2026 alle 21:30 su Rai 3, è l’Accademia Navale di Livorno dove gli allievi si preparano per la navigazione che li farà diventare marinai ancora prima che ufficiali.