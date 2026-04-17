Stasera su Rai 2 in prima Tv “Delitti in Paradiso” con “Sotto il sole di Antigua”: la trama

Stasera su Rai 2 in prima Tv un nuovo episodio di Delitti in Paradiso intitolato “Sotto il sole di Antigua” e a seguire “Tiro con l’arco” per “Oltre il Paradiso”: la trama

Venerdì 17 aprile 2026 alle 21:30 torna in prima visione Tv su Rai 2 la serie “Delitti in Paradiso”. Nell’episodio 6 della quindicesima stagione intitolato “Sotto il sole di Antigua”, Mervin viene rapito durante un viaggio ad Antigua alla ricerca del fratello Solomon. Mentre i colleghi si mettono sulle sue tracce, lui deve risolvere un omicidio nel quale sono coinvolti il fratello e un suo amico.

A seguire “Oltre il Paradiso” con l’episodio “Tiro con l’arco”: Niamh viene ferita da una freccia mentre sta camminando nella brughiera. La trova una testimone che, pur essendo in un campo aperto, non ha visto nessuno. L’ispettore Goodman indaga.