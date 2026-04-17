Stasera a “Le ragazze” su Rai Storia la vita di Elvia Figliuolo

Elvia Figliuolo, in arte Misselvia, una delle primissime paroliere della musica italiana, e Venere Scaranna, donna vigile urbano tra le prime d’Italia tra le storie de “Le ragazze” su Rai Storia

Storie di vita, storie di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente. Ogni racconto arricchito dall’archivio privato delle protagoniste e dai preziosi materiali delle Teche Rai. In questa puntata le storie di Elvia Figliuolo, in arte Misselvia, è stata una delle primissime paroliere della musica italiana, e Venere Scaranna, donna vigile urbano tra le prime d’Italia.

E ancora la cantante Veronica Lucchesi che cresce con il mito americano, la cultura hip hop e il sogno di vivere a New York. All’Università sceglie Giurisprudenza ma non è felice: l’incontro con una vecchia amica del liceo diventa decisivo la indirizzerà verso il teatro.

Tra un corso di recitazione e l’altro conosce Dario Mangiaracina, con cui inizia a suonare e comporre musica e nel 2011 insieme danno vita al gruppo musicale “La Rappresentante di Lista”. Arriveranno sul palco di Sanremo con brani di grandissimo successo come “Amare” e “Ciao Ciao”.

La sua storia si intreccia con quella di Marina Cuollo, 42 anni, scrittrice, speaker e attivista napoletana. Disabile sin dalla nascita convive con una rara sindrome, quella di Melnick Needles. Fin dall’adolescenza Marina deve affrontare ostacoli e pregiudizi. Si laurea in Scienze Biologiche e inizia a lavorare come ricercatrice, ma alla fine la vocazione per la scrittura prevale.

Esce nel 2017 il suo primo libro “A Disabilandia si tromba”, un saggio umoristico ma anche di denuncia in cui racconta le esperienze di vita, anche sessuale, e la disabilità. Da quel momento, scrivere e comunicare diventano la sua unica strada, nel 2021 conduce con Diego Passoni i “Diversity Media Awards”, e nel 2022 pubblica il suo primo romanzo “Viola”, dedicato alla madre scomparsa. Al termine un confronto con un personaggio maschile del mondo della cultura con il quale rileggere insieme le storie delle donne protagoniste. In questa puntata Francesca Fialdini incontra il giornalista e scrittore Gianni Riotta.-