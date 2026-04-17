Oroscopo di oggi, venerdì 17 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 17 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Interessanti prospettive negli affari, frutto di un’intuizione, da valutare con degli esperti. Per migliorare la situazione in tale ambito, gestiamo bene i contatti. Solo la paura potrebbe rivelarsi un ostacolo per il raggiungimento di un traguardo. Non ascoltiamo i dubbi.
Toro
La giornata si prospetta piacevole, trascorriamola insieme alla persona del cuore. Spostiamo l’attenzione dalle questioni materiali. La stabilità economica per noi è una priorità: oggi rallegriamoci per un investimento che dà i frutti sperati.
Gemelli
Pensiero del mattino come antidoto all’ostilità della Luna in Pesci. Amiamo, respiriamo e godiamoci la vita. Cosa possiamo desiderare di più? Anche se l’umore non è brillante, sbrighiamo le faccende e spendiamo il tempo libero in attività rilassanti.
Cancro
Amore, amore e ancora amore per tutti noi. Le nostre azioni s’impennano decisamente verso l’alto, agiamo senza tentennamenti o timidezza. Il campo finanziario riceve una boccata d’ossigeno. Novità e sorprese: le prospettive d’incontro non mancano.
Leone
Nuove proposte di lavoro, ma è bene accertarsi che non siano promesse inconsistenti o evanescenti. Affetti e famiglia reclamano maggiore attenzione. Forte desiderio di evasione. Non diamogli corda, se non sappiamo con esattezza dove può portarci.
Vergine
Ripensamenti e una malinconia ingiustificata. La lucidità non ci sostiene. Gli amici fanno di tutto per rincuorarci, sdrammatizzando i problemi. Accontentiamoci di risultati modesti. Qualche piccola imprecisione non compromette la credibilità.
Bilancia
Meglio non concentrarci su una sola grande idea fissa in testa, il periodo richiede una buona dose di elasticità e un’ampia gamma di obiettivi. Nelle relazioni sociali forse siamo troppo selettivi. Diamo agli altri l’opportunità di farsi conoscere.
Scorpione
Incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuoriprogramma, si preannuncia un lunedì allegro. Cambiamenti interessanti.
Sagittario
Affrontati con calma e lucidità, gli ostacoli possono essere rimossi. Una lunga discussione con un familiare conduce a una nuova presa di coscienza. Piccoli momenti di malinconia da allontanare puntando su un rimedio davvero infallibile: l’ottimismo.
Capricorno
Atmosfera stimolante, ricca di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con l’amato e con gli amici. Sorprese amorose piacevoli. Per realizzare un progetto, chiediamo l’appoggio dei familiari. Il sostegno delle persone care ci rassicura.
Acquario
A parte un’uscita per un pagamento dimenticato, le ore scorrono tranquille. Chi di noi opera nel sociale ha l’occasione di mettersi in luce. Intralci burocratici? Mettiamo a profitto il senso pratico per superarli brillantemente. Storie segrete e felici.
Pesci
Che momento emozionante, pieno di soddisfazioni con la Luna nel nostro segno. Occasioni golose, appoggi e colpi di fortuna su tutti i fronti. L’intesa di coppia profuma di romanticismo e di buoni propositi. Voglia di evasione da soddisfare.