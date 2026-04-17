“Mona Lisa Smile” anche in lingua originale su Rai Movie: la trama

Disponibile anche in lingua originale, Julia Roberts, docente fuori dagli schemi in “Mona Lisa Smile” stasera su Rai Movie: la trama

Rai Movie venerdì 17 aprile 2026 alle 21.10, dedica la prima serata al film “Mona Lisa Smile”, diretto da Mike Newell. California, anni Cinquanta. Al prestigioso college femminile di Wellesley arriva una nuova insegnante di arte: Katherine, bella e colta quanto anticonformista, cercherà di proporre alle sue allieve, attraverso l’insegnamento, un modo di vivere diverso e una strada verso l’emancipazione. Ma non tutte le ragazze apprezzano, e anche la scuola si mette contro la professoressa. Julia Roberts, Kirsten Dunst, Maggie Gyllenhaal e Julia Stiles per un film civile e movimentato, fanno riflettere e commuovere in una versione femminista de “L’attimo fuggente”. Nel cast anche Ginnifer Goodwin.