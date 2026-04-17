Iran apre lo stretto di Hormuz, Trump: “Resta però il blocco navale”

L’annuncio di Teheran dopo la tregua in Libano

Il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi ha dichiarato su X che: “In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco, sulla rotta coordinata come già annunciata dall’Organizzazione Porti e Organizzazione Marittima della Repubblica Islamica dell’Iran”.

La notizia è stata subito rilanciata e commentata su Truth da Donald Trump: “L’Iran ha appena annunciato che lo stretto” di Hormuz “è completamente aperto e pronto a consentire il transito libero. Grazie!. Tuttavia, il blocco navale rimarrà pienamente in vigore ed efficace esclusivamente nei confronti dell’Iran, finché la nostra transazione con l’Iran non sarà completata al 100%”.