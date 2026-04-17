Gasperini risponde a Ranieri: “Le sue parole sono state una sorpresa incredibile”

Tensione tra il tecnico e il dirigente in casa giallorossa

Gasperini risponde a Ranieri durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta.

“C’è stata questa intervista di venerdì scorso che ha creato tutta questa situazione in settimana. Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, perché non c’è stato mai, dico mai, un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che facevamo magari con altra gente, oppure nei rapporti tra noi due. Quindi è stata una cosa veramente inaspettata. E dico che in tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione, questi toni da parte sua. Da quel momento in poi mi sono solamente preoccupato, primo di non rispondere, secondo di cercare di, anche se involontariamente sono coinvolto, non creare nessun tipo di danno, nessun tipo di difficoltà alla squadra, principalmente, e anche nel rispetto del pubblico.

C’erano 60.000 persone, ce ne saranno magari 60.000, forse anche di più domani, che vengono allo stadio per vedere la partita, una partita importante, di livello, dove noi abbiamo ancora delle chance per poterci giocare. E credo che la cosa importante sia questa. E quindi gradirei veramente che parlassimo di questo, anche perché non sono intervenuto durante tutta la settimana, non è arrivato da tutti, avrei voluto cercare di impedire tutto questo, ma è stato impossibile da parte mia. E quindi da oggi vorrei veramente che parlassimo di calcio, del rispetto per una partita che alla trentatreesima giornata, una partita dopo tante giornate, dopo un campionato, un percorso che abbiamo giocato insieme, che possiamo, e credo, e mi auguro che sia una bellissima partita”.

La situazione che si è creata dopo le parole di Ranieri potrebbe destabilizzare la squadra? “Zero. Zero. Zero. Dobbiamo giocare la partita, è una partita importante, nessun alibi, anzi semmai un po’ di benzina in più, un po’ di propellenti in più, credo anche che la gente lo capisca e quindi sosterrà ancora più forte la squadra”.

Il precendente

Gasperini durante una conferenza stampa si era lamentato delle scelte di mercato. “Ho visto su Transfermarkt che negli ultimi due anni sono arrivati 30 giocatori, di cui forse quattro o cinque stanno giocando in questo momento, forse meno”, aveva detto il tecnico giallorosso a cui poi è seguita la replica di Ranieri. “Abbiamo scelto cinque, sei allenatori, tre non sono venuti e la società ha scelto Gasperini“, aveva detto il Senior Advisor ai microfoni di Dazn.

“Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta: partire con i giovani e portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare proprio per questo. Noi ci aspettavamo quello che sta succedendo. Abbiamo preso dei giovani, io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c’è stato un giocatore che lui non approvasse”. Dichiarazioni che hanno suscitato un’ulteriore risposta da parte dell’allenatore di Grugliasco, rimasto sorpreso dai toni usati dal dirigente sportivo.