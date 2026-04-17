Dal 3 agosto addio carta d’identità cartacea, va sostituita con quella elettronica

La sostituzione può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza indicata sul documento

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più un documento di riconoscimento valido, indipendentemente dalla data di scadenza stampata. Da tale data, il documento cartaceo non potrà più essere utilizzato né sul territorio nazionale né ai fini dell’espatrio.

Sarà sostituita definitivamente dalla carta d’identità elettronica (CIE), in linea con le norme europee. Chi possiede ancora il vecchio formato dovrà richiederne la sostituzione presso il Comune di residenza o domicilio (o al consolato per chi vive all’estero). La sostituzione può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza indicata sul documento e il passaggio dal documento cartaceo alla Carta d’Identità Elettronica non è considerato un duplicato e non comporta l’applicazione del doppio dei diritti di segreteria.