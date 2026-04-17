Ciclonica – Ciclovia del Salento Ionico ora anche nella versione inglese

La versione inglese “Ciclonica – The Salento Ionico Cycle Route – Sea and nature in the heart of Southern Italy”, pubblicata da Ediciclo Editore, disponibile in libreria e online

Parla inglese Ciclonica, la Ciclovia del Salento Ionico, che arriva in libreria nella versione in lingua dal titolo “Ciclonica – The Salento Ionico Cycle Route – Sea and nature in the heart of Southern Italy”, pubblicata da Ediciclo Editore.

La guida alla Ciclovia del Salento Ionico apre così le sue porte alla curiosità dei cicloturisti internazionali, che hanno dimostrato il loro interesse nelle fiere di Utrecht e Berlino dove Ciclonica quest’anno è stata presente. La guida ripropone l’impaginazione della versione italiana, con le mappe dettagliate dei percorsi e molte immagini a colori, e si arricchisce delle pagine Tasting Salento che accompagnano il lettore alla scoperta dei sapori tipici del Salento. Si spazia dal pasticciotto alla pasta di mandorla, dalle orecchiette alle sagne ’ncannulate, dai formaggi di masseria al pesce, dai vini doc all’olio extravergine d’oliva. Così il viaggio in bici nel Salento si trasforma in un’esperienza completa.

Scritta dal giornalista e cicloesploratore Roberto Guido, la guida è un invito a scoprire un Salento diverso, lontano dalle affollate spiagge estive e dai circuiti turistici più battuti. Ciclonica è un percorso ad anello di 300 chilometri, che parte e arriva a Lecce, articolato in sei comode tappe da 50 chilometri alla portata di tutti. Un viaggio alla scoperta del Salento più autentico, tra borghi ricchi di storia, consigliato in tutti i mesi dell’anno ad eccezione di agosto per andare oltre i confini del turismo balneare.

Il percorso è una vera e propria immersione nella natura del Salento, fra i profumi di macchia mediterranea, le pinete in riva mare e il volo di uccelli come i fenicotteri rosa. Si attraversano ben cinque parchi e aree naturali molto diversi fra loro: il Parco del Litorale di Ugento, il Parco di Punta Pizzo, il Parco di Porto Selvaggio, la Riserva naturale della Palude del Conte e la Riserva naturale del Litorale Tarantino.

Grazie alla sua singolare struttura modulare, con i suoi cinque anelli incastonati nel percorso principale, Ciclonica offre anche l’opportunità di programmare escursioni di una sola giornata e di tarare le lunghezze da percorrere secondo le proprie esigenze.

“Quest’anno abbiamo partecipato a numerosi appuntamenti fieristici all’estero e abbiamo toccato con mano lo straordinario interesse che la Ciclonica suscita fuori dai nostri confini. Con questo prodotto”, spiega Sebastiano Venneri, presidente di Vivilitalia, la società che ha realizzato la guida, “mettiamo a disposizione degli operatori turistici locali uno strumento indispensabile per i numerosi cicloturisti stranieri che frequentano il nostro territorio e ne vogliono scoprire le bellezze più nascoste”.

Il percorso, ideato da Roberto Guido, è tutto su strade secondarie e rurali e riconnette alcuni fra i percorsi ciclabili più belli del Salento, dalla ciclopedonale della Baia Verde al sentiero sulla scogliera della costa di Alliste, fino alla pista ciclabile sul mare di Santa Caterina. Il progetto è stato realizzato da Vivilitalia, società di Legambiente specializzata nella creazione di itinerari cicloturistici e territori bike-friendly. La sua attuazione è avvenuta nell’ambito del progetto Green Community Ionico-Adriatica, guidato dal Comune di Nardò e sviluppato con la collaborazione di altri nove Comuni della costa ionico-salentina: Alliste, Avetrana, Galatone, Gallipoli, Manduria, Porto Cesareo, Racale, Taviano e Ugento.

La guida è disponibile nelle librerie e anche online sul sito di Ediciclo dove si possono scaricare anche le tracce GPS.

https://www.ediciclo.it/it/libri/dettaglio/ciclonica-the-salento-ionico-cycle-route/

Per maggiori informazioni sul percorso e sull’offerta turistica, visita il sito web e scarica l’app di Ciclonica: www.ciclonica.it