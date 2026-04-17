Azione stasera su Rai 4 con Red Zone – 22 miglia di fuoco: la trama del film

Il film action-thriller “Red Zone – 22 miglia di fuoco” (2018), diretto da Peter Berg e interpretato da Mark Wahlberg, viene trasmesso stasera su Rai 4: la trama

Grande cinema action in prima serata su Rai 4, venerdì 17 aprile 2026 alle 21.20 con “Red Zone. 22 miglia di fuoco” (2018). L’agente della Cia, James Silva, e la sua squadra di agenti scelti si trovano a Giacarta per scortare un poliziotto del luogo che si è consegnato all’ambasciata americana per chiedere asilo politico.

In cambio, il poliziotto fornirà preziose informazioni sul nascondiglio di alcuni contrabbandieri di cesio, che devono vendere il metallo alcalino a dei terroristi. Nel frattempo, un gruppo di agenti russi è sulle tracce del poliziotto indonesiano e la squadra di Silva si troverà a salvare il loro unico testimone da un agguato armato lungo le 22 miglia che li separano dal punto di estrazione.

Adrenalinico thriller urbano, “Red Zone. 22 miglia di fuoco” si affida a un ritmo frenetico e a un montaggio concitato per raccontare un’implacabile caccia all’uomo tra le strade della capitale indonesiana, ricostruita in Colombia a Bogotà. Il film rappresenta la quarta collaborazione consecutiva tra il regista Peter Berg e l’attore Mark Wahlberg. Nel cast troviamo anche la star di “The Walking Dead” Lauren Cohan, la wrestler Ronda Rousey, il divo indonesiano del cinema di arti marziali Iko Uwais e John Malkovich.