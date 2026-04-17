Alex Britti e i Gipsy King a “Dalla Strada al Palco Special” su Rai 1

“Dalla Strada al Palco Special” si conferma un unicum nel panorama televisivo. A commentare le performance un quartetto d’eccezione di “passanti importanti”

“Dalla Strada al Palco Special” ha già fatto registrare numeri importanti: quasi tre milioni di telespettatori e il 21% di share per la prima puntata. E il secondo appuntamento arriva venerdì 17 aprile alle 21.30 su Rai 1 con la nuova formula capace di valorizzare il racconto e le esibizioni: un people show corale che porta in scena artisti di ogni genere, dall’Italia e dal mondo, e trasforma il palco in una piazza spettacolare. Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività. Nato da un’idea di Carlo Conti – e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me – “Dalla Strada al Palco Special” si conferma un unicum nel panorama televisivo.

A commentare le performance un quartetto d’eccezione di “passanti importanti”: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. Tra gli ospiti speciali della settimana anche Alex Britti e i Gipsy Kings. Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance. Nel corso della puntata, il pubblico e i “passanti importanti” scelgono i due migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia. I finalisti della prima puntata sono stati Alfio Russo – artista di strada quattordicenne, che ha emozionato il pubblico con la sua incredibile performance al sax – e il Gruppo Lirico Priolo, una famiglia di cantanti lirici venezuelani.

“Dalla Strada al Palco Special”, da un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simon Pietro Giudice, Alessandra Guerra, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Olimpia Sales, Mario Benedetto. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me; a cura di Eloisa Cino e Francesca Curati e, per Stand by me, di Francesco Sturlese. Referente editoriale Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Rai: Daniela Di Mario. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. Le luci sono di Mario Catapano e la scena è di Riccardo Bocchini, le coreografie di Dalila Frassinito. La regia è di Maurizio Pagnussat.