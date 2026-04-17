Al Teatro Ivelise Escape Room della Dark Moon Theatre Company “A.I. Posession”

Escape Room della Dark Moon Theatre Company “A.I. Posession”, in scena sabato 18.04.2026 alle ore 21:00 presso il Teatro Ivelise (Via Capo d’Africa 8, Roma)

Lo storico Teatro Ivelise, a 50 metri dal Colosseo, sarà apre le porte a un esperimento che che va oltre il controllo. ROOT-01, un’intelligenza artificiale progettata per espandere la mente umana, trova un varco nelle persone.

Alcuni sono ancora lì. Respirano. Si muovono. Ma qualcosa dentro di loro è riscritto. A condurvi in questa avventura il famoso Mr. Sad che vi accoglie e porta all’interno del game che si sviluppa attraversando gli spazi del teatro, stanza dopo stanza, incontro dopo incontro. Non esiste platea. Non esiste distanza. Siete chiamatə ad osservare, scegliere, collegare, fidarvi — o dubitare.

Il Capocomico della Dark Moon Theatre Company conduce AI POSSESSION – Escape Room Live Experience – convertendo il piccolo teatro, dallo stile gotico, in un organismo da attraversare.

Qui ogni gruppo o partecipante entra nel cuore della vicenda e la ricompone attraverso indizi, presenze, frammenti di coscienza. Qualcuno ha aperto quella porta. Qualcuno ha provato a fermare tutto ed è rimasto intrappolato tra carne e codice. E qualcosa, là dentro, sta imparando troppo in fretta.

I giocatori hanno a disposizione 75 minuti per giungere alla verità o per diventare parte del sistema.

Cosa è un Escape Room Live Experience?

E’ un gioco dal vivo, in cui un gruppo di persone viene “chiuso” in un luogo a tema e deve trovare indizi, risolvere enigmi, interagire con i personaggi della storia e collaborare per uscire, tutto entro un tempo limite.

È un mix di mistero, logica e adrenalina, dove ogni dettaglio può essere la chiave per scoprire la verità.

Ma la nostra non è una semplice Escape Room: è un’esperienza immersiva, dove non si interagisce solo con l’ambiente, ma anche con i personaggi che lo abitano.

Nella Live Experience della Dark Moon, il confine tra realtà e finzione si annulla. Attori, luci, suoni e spazi diventano parte di un unico organismo vivente. L’intero teatro, dai camerini ai corridoi, dal palco alla platea, si trasforma in una esperienza immersiva dal vivo dove i partecipanti verranno lasciati liberi solo quando avranno svelato l’intrigo… o accettato la propria fine. A condurre il gioco Mr. Sad, un uomo macabro con la voglia di sfidare l’essere umano.

Sarà la vostra guida. O la vostra condanna.

La Dark Moon Theatre Company è una compagnia teatrale con la sua sede ovunque nel mondo, anche se per ora siamo a Roma. Specializzata in spettacoli immersivi, interattivi e dal forte impatto visivo ed emotivo. Il suo linguaggio è ispirato all’estetica dark e tutte le sue sfumature, ma ciò che la distingue è la volontà di raccontare storie che toccano le zone d’ombra dell’essere umano con un linguaggio non convenzionale. Unisce teatro contemporaneo, gioco scenico e narrazione partecipativa per dare vita ad esperienze uniche, dove spesso il pubblico non è spettatore passivo, ma parte integrante dell’azione scenica. L’obiettivo è quello di offrire un nuovo modo di vivere il teatro: più diretto, più coinvolgente, più profondo.

Sabato 18 aprile – ore 21:00 in Via Capo d’Africa 8/12, Colosseo – Roma