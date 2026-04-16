Su Rai 1 “Uno sbirro in Appennino” con gli episodi 3 e 4: la trama

In prima serata su Rai 1 torna la fiction “Uno sbirro in Appennino” con Claudio Bisio: la trama degli episodi “Il caso degli spiriti” e “Ad opera di ignoti”
Giovedì 16 aprile 2026 alle 21:30 su Rai 1 torna la nuova fiction “Uno sbirro in Appennino” con protagonista il commissario interpretato da Claudio Bisio.
Nell’episodio 3 “Il caso degli spiriti” Gianni Cantelli, un muratore benvoluto da tutti, viene trovato impiccato nel campanile del borgo medievale “La Scola”. Sembrerebbe un suicidio ma Benassi, frustrato per la mancanza di casi da risolvere e per la sua vita sentimentale complicata, si immerge nell’indagine. Intanto Gaetana viene a sapere che suo figlio Macchio ha aiutato Magico, il figlio della sindaca, ad innaffiare la piantagione di marijuana…
Nell’episodio 4 “Ad opera di ignoti” Garbuglio viene trovato morto. Si indaga su un traffico di statuette etrusche. Benassi e Amaranta interrogano vari sospettati, tra cui Manetta, un carrozziere, e Scintilla, un cocainomane con legami sospetti…