Stasera su Rai 5 Harding e Levit con Brahms e Elgar

In prima serata su Rai 5l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding presenta il Concerto n. 1 per pianoforte di Brahms con Igor Levit
Giovedì 16 aprile 2026 alle 21:00 su Rai 5 dall’Auditorium Parco della Musica, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding presenta il Concerto n. 1 per pianoforte di Brahms con Igor Levit, interprete d’eccellenza di questo repertorio. In chiusura, le Enigma Variations di Elgar, ritratto poetico e ironico dell’animo inglese.
A seguire alle 22:00 The Rolling Stones: Havana Moon in Cuba. Ciudad Deportiva dell’Avana: 25 marzo 2016, il concerto dei Rolling Stones con oltre 300 mila spettatori. Introdotto dalle note di Jumpin’ Jack Flash, Mick Jagger e la sua band, si sono esibiti per oltre due ore per la prima volta a Cuba, con 18 dei loro brani più famosi.