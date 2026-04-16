Stasera su Rai 4 la quinta stagione di SWAT con altri tre episodi: la trama

Giovedì 16 aprile in prima serata, torna con 3 episodi su Rai 4 la quinta stagione l’amatissima serie d’azione poliziesca SWAT

Giovedì 16 aprile 2026, in prima serata, torna su Rai 4 la quinta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.

Nell’episodio 13 “Vendetta esplosiva”, la pratica di adozione di Nichelle volge al termine, ma non tutto sembra andare come previsto. La S.W.A.T., intanto, deve fermare un pericoloso detenuto evaso dall’ospedale dov’era ricoverato.

Nell’episodio 14 “Adrenalina”, il comandante Hicks deve fare una valutazione psicologica e affida il suo ruolo a Luca. Ally è un’ex informatrice di Tan e i due si ritrovano, dopo tanti anni, di nuovo a lavorare insieme.

Nell’episodio 15 “Affari sporchi”, Fred Hill perde il figlio dopo un trapianto di rene ed intraprende una crociata contro la Commissione Ospedaliera che gli aveva rifiutato un’operazione ufficiale. La S.W.A.T. interviene in forze.