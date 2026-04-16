Roland Garros 2026, il montepremi è aumentato di circa il 10%

I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno 2,8 milioni di euro
Svelato il montepremi del Roland Garros 2026 Il montepremi del Roland Garros è aumentato di circa il 10%, raggiungendo un totale di 61,7 milioni di euro (72,1 milioni di dollari). L’importo complessivo è superiore di 5,3 milioni di euro rispetto all’anno scorso.
Il torneo inizierà domenica 24 maggio al Roland Garros, nella zona ovest di Parigi. I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno 2,8 milioni di euro, mentre i finalisti 1,4 milioni di euro. I semifinalisti si aggiudicheranno 750.000 euro, mentre i perdenti al primo turno riceveranno 87.000 euro.