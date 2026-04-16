Riverso nelle radio e in digitale con un nuovo singolo

Nelle radio e in digitale “Mi sento sbagliato”, il nuovo singolo di RIVERSO, progetto musicale del cantautore e compositore Lodovico Rossi
Dopo essere rientrato nel luogo natio, una giornata passata nel posto che gli ha dato i natali, diventa per l’artista un viaggio introspettivo che lo porta ad analizzare se è ancora adatto a vivere lì oppure se si trova fuori posto. Entrare in contatto con le proprie radici diventa una continua ricerca di sé senza mai capirsi davvero.
Riverso è un artista che usa l’elettronica e la poetica cantautoriale per descrivere viaggi introspettivi del proprio io che raccontano le emozioni dettate dal vivere quotidiano.
Mai scontato né superficiale, attraverso la sua musica fa viaggiare l’ascoltatore negli angoli più nascosti dell’anima lasciandolo galleggiare su un mare calmo fatto di note e parole, le cui onde, accarezzano l’anima.
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