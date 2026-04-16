Rapina in banca a Napoli: ostaggi liberati dai carabinieri

I malviventi si sono barricati all’interno con 25 persone

Napoli, rapina con ostaggi dopo mezzogiorno nell’istituto bancario Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro al Vomero. I malviventi si sono barricati all’interno con 25 persone. L’intervento di carabinieri e vigili del fuoco ha permesso di liberare tutti gli ostaggi nel giro di un’ora, senza gravi conseguenze. Sei persone hanno avuto bisogno di assistenza medica per lo shock.

Sarebbero quattro o cinque i rapinatori. Tra le persone liberate dai carabinieri c’erano anche una decina di dipendenti e alcuni clienti in fila agli sportelli. Alcuni degli ostaggi liberati, hanno raccontato ai carabinieri che i malviventi avevano il volto travisato con alcune maschere di carta pesta che raffigurano volti di attori cinematografici.