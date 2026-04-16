Oroscopo di oggi, giovedì 16 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 16 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Un cielo benevolo ci promette delle situazioni stimolanti, fautrici di nuove conoscenze e di proficue collaborazioni. Riunioni e convegni da non perdere. Imbarazzo nell’incontro con un amore del passato? Approfittiamone per chiarire ciò che è rimasto in sospeso.
Toro
Per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dare alle preoccupazioni più considerazione del necessario, manteniamo un sereno distacco. Apprezziamo qualche inaspettata occasione e troviamo stimoli interessanti nei rapporti con l’ambiente.
Gemelli
Una domenica che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, amicizie e incontri. Siamo perdutamente innamorati? Confessiamolo a un amico. Desiderio di altro e di esperienze nuove, da soddisfare con progetti di gruppo e investimenti per la formazione.
Cancro
Studi, carriera, vita personale, amici, tutto in questo tempo attraversa una fase importante che ci fa girare un po’ la testa. Cerchiamo dei punti fermi. Qualche battibecco con l’amato in un clima quasi incantato è stimolante, aggiunge pepe alla nostra storia.
Leone
Piccole contrarietà ci vedono sfasati e poco soddisfatti. Dubbi in merito alla lealtà dei soci, del mondo intero, di chiunque ci contraddica. Circoscriviamo il raggio d’azione a quello che ci concerne strettamente, senza invadere gli spazi altrui.
Vergine
Rilassiamoci. Non spacchiamo il capello in quattro. Se qualcosa non è fatto a puntino, non facciamoci caso. Proviamo a sorridere di più. Se abbiamo voglia di cimentarci in progetti ambiziosi, facciamolo dopo averli valutati sotto tutti gli aspetti.
Bilancia
La vita di coppia appare un po’ perturbata, ma anche per non ripetere i vecchi errori, mettiamoci maggiore entusiasmo e disponibilità al confronto. Il futuro oggi ci appare radioso, guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuovi e originali progetti.
Scorpione
C’è un gran daffare dentro casa. Le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione. Cerchiamo di essere meno ruvidi con i familiari. Pensare ai momenti felici anziché consolarci ci abbatte? C’è la necessità di rinnovare più che di cestinare.
Sagittario
Voglia di novità, di sperimentare legami di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali stimolanti? Desideri ambiziosi, ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e particolarmente creativi nella nostra attività: per questo ci apprezzano.
Capricorno
Una più accentuata vena mondana ci può aiutare, sia per fare nuove conoscenze, sia per estraniarci dai consueti e faticosi impegni domestici. Ci conviene permettere docilmente che gli avvenimenti riescano a seguire il loro corso senza interferire.
Acquario
Fascino e originalità ci contraddistinguono, e per questo siamo corteggiati da molti, forse anche da qualcuno troppo invadente per i nostri gusti. La Luna favorisce la vita sociale, le esperienze di gruppo, ma manteniamo la nostra autonomia di giudizio.
Pesci
Giornata priva di grandi eventi, ma tendenzialmente positiva, in quanto abbiamo la possibilità di assecondare l’impellente bisogno di riposo. Per uscire da circostanze ambigue, esprimiamo senza mezzi termini i nostri pensieri, la sincerità è sempre apprezzata.