“Montecitorio. Un secolo d’arte” stasera su Rai Storia: le anticipazioni

“Montecitorio. Un secolo d’arte” stasera su Rai Storia è un documentario che esplora la storia artistica e architettonica della Camera dei deputati

Dal 1925 la Camera dei Deputati ospita, e talvolta acquista, opere d’arte che raccontano la storia culturale del paese e conferiscono bellezza al luogo della politica per antonomasia, il Palazzo Istituzionale di Montecitorio. Molte di queste opere, recuperate per lo più dai depositi dei grandi musei italiani, vengono così riportate alla luce e restaurate e rese visibili al pubblico in occasione dell’evento “Montecitorio a porte aperte”.

Il programma “Montecitorio. Un secolo d’arte” in onda giovedì 16 aprile 2026 alle 21:10 su Rai Storia ripercorre la storia di questa virtuosa consuetudine, mettendo l’accento sulla rinnovata collaborazione tra la Camera, il Ministero della Cultura e i grandi musei italiani per la valorizzazione del patrimonio artistico del nostro paese.