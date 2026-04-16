Meteo: torna la primavera in tutta Italia

Previsioni per domani 17 aprile del Centro Meteo Italiano

Per domani attese temperature minime in rialzo al Nord e stabili, in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole, massime in lieve calo al Nord ed in rialzo sul resto d’Italia.

Al Nord

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento basso lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con isolati piovaschi sulle Alpi occidentali. In serata e in nottata ancora tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti bassi.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche addensamento sul basso Lazio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente e addensamenti sulle regioni ioniche. Al pomeriggio temporali in sviluppo in Appennino con locali sconfinamenti fin sulle coste tirreniche e sulle zone interne delle Isole. In serata e in nottata torna la stabilità ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

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