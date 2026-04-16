Melanie C delle Spice Girls al Pride Village 2026, unica data italiana

A Padova la 19a edizione dal 5 giugno al 12 settembre 2026

Il Pride Village annuncia Melanie C, storico volto delle Spice Girls, tra gli special guest dell’edizione 2026: sabato 4 luglio l’artista britannica sarà protagonista sul palco del Palaconcerti alla Fiera di Padova per quella che sarà la sua unica data italiana, con un set che riflette il suo attuale percorso tra musica pop e club culture.

Figura iconica della musica pop internazionale, Melanie C — conosciuta in tutto il mondo come Sporty Spice — ha attraversato oltre venticinque anni di carriera mantenendo una presenza costante tra classifiche, live e club culture. Oggi si presenta come un’artista capace di muoversi tra dimensione pop e dancefloor, unendo il percorso solista a una consolidata attività come DJ nei principali club e festival europei.

Negli ultimi anni ha sviluppato proprio sul fronte clubbing una parte centrale della sua identità artistica, esibendosi nei circuiti internazionali e in contesti simbolici della nightlife contemporanea come il queer party Sink The Pink, da cui ha preso forma anche il suo percorso dietro la consolle.

A Padova porterà anche il suo nuovo progetto discografico, Sweat, nono album in studio: un lavoro che nasce come dichiarazione d’amore alla club culture e alle radici rave degli anni Novanta, e che mette in dialogo la sua identità di cantante con quella di DJ.

Tra electro house, disco anni ’80 e suggestioni dance, il disco costruisce un immaginario sonoro energico, capace di tenere insieme dimensione celebrativa e tensione emotiva. Brani come Undefeated Champion e Till It Breaks raccontano infatti anche la resilienza e l’elaborazione personale, mentre la title track Sweat — costruita su un campionamento di Work That Body di Diana Ross — si muove tra nostalgia e contemporaneità.

«Ci sono così tante cose difficili nel mondo — ha dichiarato l’artista — che sento il bisogno di portare musica capace di generare gioia».

Con il maggior numero di singoli al numero uno nella storia delle classifiche britanniche, Melanie C è l’unica artista femminile ad aver raggiunto il primo posto come solista, in duo, quartetto e quintetto.

Tre mesi di programmazione continua su oltre 9.000 mq, 3 palchi attivi e un pubblico atteso di oltre 250.000 persone: il Pride Village si conferma il più grande evento estivo inclusivo del Nord Italia, con musica live e DJ set internazionali, spettacolo e teatro, talk e dibattiti culturali, sport e attività outdoor, area food e socialità.

L’evento, organizzato da Heddy Media, si svolgerà dal 5 giugno al 12 settembre 2026 negli spazi della Fiera di Padova. Tra gli ospiti già annunciati: Ditonellapiaga, Boss Doms, Samuele Sartini, Albertino, Alexia e Cristina D’Avena.

Prevendite

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e sui principali circuiti di prevendita.

L’accesso al Palaconcerti e all’Area VIP è previsto dalle ore 19:30 con ticket dedicato. I biglietti consentono l’ingresso all’intero Village, privé esclusi, senza limiti orari (dalle 19:30 alle 04:00).

Maggiori informazioni su www.pridevillage.it