“Lumache” è la nuova canzone di Bonje in Yurt

“Lumache” prosegue dunque il percorso artistico di Bonje in Yurt, un progetto che intreccia cantautorato e suggestioni world music

Fuori “Lumache”, il nuovo singolo di Bonje in Yurt pubblicato da Onda Dischi. Una canzone che affronta il Cammino di Santiago andando oltre la dimensione religiosa o sportiva per raccontarne soprattutto il lato umano, fragile e profondamente personale. “Lumache” nasce come una vera e propria bandiera narrativa del pellegrinaggio contemporaneo. Il brano osserva il cammino non come una semplice impresa fisica o spirituale ma come un territorio emotivo dove convivono ricerca, fragilità e desiderio di trasformazione. Ogni pellegrino porta con sé qualcosa. Domande, ferite, fughe, speranze. Per alcuni il cammino diventa una cura, per altri una ricerca continua, quasi un modo per restare in equilibrio quando la vita sembra aver caricato sulle spalle pesi difficili da sostenere.

Il viaggio verso Santiago è spesso una contraddizione.

Da un lato un gesto apparentemente assurdo dal punto di vista psicofisico, dall altro una delle esperienze più limpide che una persona possa vivere. Camminare per centinaia di chilometri significa spogliarsi lentamente delle sovrastrutture quotidiane e fare i conti con ciò che si nasconde dentro di noi. In questo scenario Bonje in Yurt racconta un umanità variegata. Persone in cerca di Dio, persone che cercano di scappare da ciò che la vita ha appioppato loro addosso, ma soprattutto persone che non vogliono fermarsi. Il momento dell arrivo davanti all oceano di Finisterre, contornato dalle conchiglie simbolo del pellegrinaggio, diventa uno dei passaggi emotivi più forti. Un misto di felicità per il traguardo raggiunto e malinconia per la consapevolezza che quell avventura, capace di funzionare quasi come un paracetamolo per l anima, è giunta al termine. A quel punto rimangono solo due possibilità. Tornare e affrontare la propria realtà oppure continuare a perdersi.

Con “Lumache”, soprannominata anche “La canzone del Cammino di Santiago“, Bonje in Yurt immagina una canzone italiana che ogni pellegrino possa sentire propria e cantare lungo il percorso. Accanto alla storica preghiera Ultreya, il cammino trova così nuove parole e nuove note. Il cuore del brano è racchiuso nel suo verso manifesto.

“Perdersi lentamente per ritrovarsi poco a poco persi ad ogni passo”

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“Lumache” prosegue dunque il percorso artistico di Bonje in Yurt, un progetto che intreccia cantautorato e suggestioni world music trasformando esperienze personali e osservazioni sul mondo in racconti musicali capaci di parlare a chi è in cammino dentro o fuori da sé.