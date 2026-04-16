La Francia abbandona i software statunitensi nella pubblica amministrazione


Ogni ministero dovrà presentare entro l’autunno un piano di transizione

software engineer

Negli ultimi giorni la Francia ha avviato un piano di sovranità digitale che prevede il progressivo abbandono di Windows e software statunitensi nella pubblica amministrazione a favore di soluzioni europee, in particolare il sistema operativo Linux. Ogni ministero dovrà presentare entro l’autunno un piano di transizione che copra anche strumenti di intelligenza artificiale e antivirus. Saranno inoltre adottate piattaforme create e gestite direttamente dallo Stato francese, come “LaSuite”, in alternativa al pacchetto Office di Microsoft, e “Visio” per le videoconferenze.