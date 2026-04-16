Katana Koala Kiwi: “Il territorio delle meduse” è il primo album

Dumba Dischi presenta “Il territorio delle meduse”, primo album della band triestina Katana Koala Kiwi in uscita su tutte le piattaforme digitali
Dumba Dischi presenta “Il territorio delle meduse”, primo album della band triestina Katana Koala Kiwi in uscita su tutte le piattaforme digitali il 10 aprile. Un lavoro denso e viscerale, dove luce e ombra si alternano e si fondono, creando spazio per riflessioni sull’animo umano e sul suo rapporto con la natura. Dal punto di vista sonoro, il disco riesce a mantenere la coerenza nel proprio racconto, senza però aver paura di sperimentare, cambiando pelle e influenze musicali. Dallo shoegaze all’art rock, dal post rock a nenie liturgiche e ritmi tribali mutuati dalla musica popolare, l’album non si fa arginare da alcun tipo di etichetta con le chitarre sono più presenti delle voci e tanti silenzi quante parole.
Le meduse
si ispirano a Murakami
che scrisse: “…noi con i nostri occhi vediamo solo una piccola parte del mondo. Pensiamo sia tutto lì, ma è solo per abitudine […] Il mondo reale è un luogo molto più oscuro, più profondo, la maggior parte del quale è abitato da creature come le meduse.”.
In natura le meduse sono animali tenaci, dalla spiccata capacità di adattamento
, che vagano per i mari lasciandosi trasportare con grazia dalle correnti. Recentemente sono però anche diventate araldo del deterioramento dell’ambiente marino
, un disastro ambientale causato dall’essere umano. Il dualismo tra uomo e natura
svolge un ruolo centrale in questo disco. La natura offre rifugio, pace e stupore. I domini dell’uomo, al contrario, risultano un vorace e parassitico marasma che mai riesce a saziare la propria fame.
La gestazione di questo lavoro è stata rapida ma intensa per la band, quasi sofferta. Il lavoro in studio è stato alimentato ossessivamente dall’urgenza di una ricerca espressiva. In questo disco c’è sperimentazione e sfogo, liberazione e minuziosa scultura tonale alla ricerca del suono perfetto, che traducesse in musica la personalità e la sensibilità di ciascuno dei membri della band.
“In questo disco abbiamo riversato le nostre gioie, le nostre paure, le nostre fragilità e le nostre speranze. In un mondo che annaspa per restare a galla, è fondamentale non perdere nel fango la propria umanità. Dietro questi dieci brani si scorge la fotografia di cinque amici, cinque persone animate dalle stesse speranze e bruciate dalla stessa disillusione”. – Katana Koala Kiwi
La band triestina presenterà il disco nel corso di un tour che attraverserà tutta l’Italia.