Il film “Caccia all’agente Freegard” stasera su Rai Movie: la trama

Ispirato a una storia vera, il film “Caccia all’agente Freegard”, di Adam Patterson e Declan Lawn stasera su Rai Movie: la trama

“Caccia all’agente Freegard”, di Adam Patterson e Declan Lawn, è proposto in prima serata giovedì 16 aprile 2026 alle 21.20 su Rai Movie. Robert è un uomo molto seduttivo e apparentemente ricco, Alice è un’avvocata che s’innamora di lui. Insospettita però da alcune circostanze, la donna convincerà il suo amico Phil, un detective privato, a indagare sul conto dell’uomo: verrà fuori che Robert ha una falsa identità. Messo alle strette da Alice, lui dichiara di essere un agente dei servizi segreti britannici, ma la realtà è ben diversa e decisamente pericolosa. Il film, teso e intelligente, mantiene per tutto il suo svolgimento realismo e credibilità. Non manca l’azione, ma tutto è mantenuto nel perimetro del film d’autore, grazie a un lavoro molto meticoloso di sceneggiatura, regia e interpreti. Con James Norton, Gemma Anterton, Marisa Abela.