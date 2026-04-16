Giuliana De Sio e Vanessa Scalera a “Splendida cornice” stasera su Rai 3

Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di “Splendida Cornice” giovedì 16 aprile in prima serata su Rai 3. Il programma di Rai Cultura propone una nuova puntata tra cultura, ironia e spettacolo, con un intreccio di ospiti e contenuti che scandiscono la serata in oltre due ore di intrattenimento.

Il nuovo appuntamento accoglierà in studio le attrici Giuliana De Sio e Vanessa Scalera, l’attore Nicola Nocella, il cantautore e attore Pierpaolo Capovilla, il giornalista sportivo Paolo Maggioni e la giornalista e critica cinematografica Paola Jacobbi. Interverranno anche il giornalista e scrittore Giovanni Grasso, in libreria con il romanzo “Finché durerà la terra”, Francesco Montanari in tournée con lo spettacolo “Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III”, lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo, il giornalista e telecronista Alessandro Antinelli e Tiziano Crudeli, e Pif (Pierfrancesco Diliberto).

Spazio alle performance dal vivo con la voce di Mario Biondi, che presenterà il nuovo album “Prova d’autore” in vista del prossimo tour, ed Eugenio Finardi. A esibirsi anche la ballerina Yasmin Ben Ammar della Naima Academy, sulle note di “The Time Is Now” dei Moloko. Come sempre, il confronto in studio sarà animato dal pubblico autocertificato nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — chiamati a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa Monica Ricci.

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” di Roberto Mercadini, e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.