Francesca Fialdini è la nuova Carrà? Diverse le qualità comuni

Ha un’empatia autentica, di quelle che arrivano dritte, senza filtri, senza artifici

La Rai investa su di lei come sta facendo con De Martino. Certe presenze televisive non si costruiscono a tavolino: si riconoscono al primo sguardo. Francesca Fialdini appartiene a questa categoria rara. Ha un’empatia autentica, di quelle che arrivano dritte, senza filtri, senza artifici.

Una semplicità mai banale, che non rinuncia però a una forte capacità di “bucare lo schermo”, qualità sempre più difficile da trovare nella televisione contemporanea.

Nel suo modo di condurre c’è misura, ascolto e una naturale eleganza relazionale: sa stare con gli ospiti, li mette a proprio agio, li accompagna senza sovrastarli. È una presenza che rassicura ma al tempo stesso incuriosisce, capace di alternare leggerezza e profondità con un’ironia sottile, mai invadente.

E poi c’è il ritmo. Perché la televisione è anche tempo, musica, energia. E questo lo ha dimostrato in maniera sorprendente anche in Ballando con le Stelle, dove ha lasciato tutti a bocca aperta: non solo presenza scenica, ma anche talento vero, una capacità di movimento e interpretazione che raramente si vede in una conduttrice. Balla davvero molto bene, e questo aggiunge una dimensione ulteriore al suo profilo artistico.

La nuova Carrà?

Il paragone può sembrare ambizioso, ma sorge spontaneo: Raffaella Carrà. Non per imitazione, ma per quella combinazione unica di empatia, versatilità e carisma popolare. La Carrà aveva accanto una figura di fiducia come Sergio Iapino, una spalla fondamentale nella costruzione del suo percorso. E forse anche la Fialdini, nel suo cammino, potrebbe trovare una figura complementare capace di amplificarne ancora di più il talento.

In un momento in cui la Rai sembra voler investire su nuovi volti e nuove energie, come dimostra il crescente spazio dato a Stefano De Martino, viene naturale chiedersi: perché non puntare con decisione anche su Francesca Fialdini?

La televisione ha bisogno di figure credibili, empatiche, complete. Ha bisogno di volti che sappiano parlare a tutti, senza forzature. E oggi, più che mai, quella qualità rara che unisce professionalità e umanità può fare la differenza. La sensazione è che il potenziale sia già tutto lì, evidente. Serve solo il coraggio di crederci davvero.