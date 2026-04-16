“Finiremotuttiafarcimale” è il nuovo disco dei Colla


I COLLA tornano con “FINIREMOTUTTIAFARCIMALE!”, il nuovo album disponibile su tutte le piattaforme digitali per Dischi Soviet Studio

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COLLA tornano con “FINIREMOTUTTIAFARCIMALE!”, il nuovo album disponibile da venerdì 10 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali per Dischi Soviet Studio: quinto album della band vicentina, si tratta di un lavoro che raccoglie e rilancia tutta l’urgenza espressiva dei COLLA, spingendola verso una forma ancora più diretta, compatta e radicale.

Attivi dal 2017, i COLLA si sono affermati come una delle realtà più riconoscibili della scena punk indipendente italiana, grazie a un suono che fonde energia hard, attitudine punk e una vena melodica capace di restare impressa. Una traiettoria costruita tra dischi come “Adios Cabrones” e una reputazione live intensa e viscerale, fatta di concerti senza filtri e senza compromessi. Ad anticipare il nuovo album sono stati i singoli “Fottetevi” e “Asteroide”, due brani che ne delineano perfettamente l’identità di questo nuovo album, dove i COLLA confermano quindi la propria identità: una band che non addolcisce, non media, non arretra. Solo suono, urgenza e realtà. L’album è stato registrato in 5 giorni infuocati. Sono 8 brani veloci ed intensi. La vita, la provincia, il mondo, l’inquietudine e le traiettorie incerte. Sono graffiti hard punk senza nessuna sovrastruttura, sono brani che arrivano dallo stomaco e che si proiettano verso un futuro assurdo.