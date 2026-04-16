Alex Manninger, ex portiere della Juve e morto travolto da un treno

Il minivan su cui viaggiava si è scontrato con un treno regionale in Austria

È morto in un incidente stradale nei pressi di Salisburgo (Austria) l’ex calciatore Alex Manninger, che ha giocato per anni in Serie A nel ruolo di portiere. Aveva 48 anni. Lo riportano Bild e i media austriaci.

Il suo veicolo, un minivan, è stato travolto da un treno a un passaggio a livello senza barriere. ed è stato gravemente danneggiato nell’impatto. I circa 25 passeggeri del treno e il conducente sono rimasti illesi, mentre per l’ex portiere non c’è stato nulla da fare nonostante i rapidi soccorsi.

Nel corso della carriera aveva giocato in diversi club europei, soprattutto in Italia, tra cui Juventus e Siena, oltre a esperienze con Liverpool e Ausburgo.