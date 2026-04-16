A “Elisir” stamani su Rai 3 la pancreatite

La pancreatite, un’infiammazione del pancreas e dei tessuti che circondano questo organo. Se ne parlerà a “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 16 aprile, alle 10.50 su Rai 3. Si tratta di una condizione clinica che può insorgere all’improvviso e che può svilupparsi in forma lieve o severa, causando un dolore intenso all’addome e al dorso. Quali sono le principali cause della pancreatite? Quali esami servono per la diagnosi? E come può essere trattata? Risponderà alle domande Carlo Fabbri, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Forlì – Cesena.

Subito dopo, nello spazio “Mangiarsano”, si parlerà delle proprietà dei pomodori, fra gli alimenti simbolo della dieta mediterranea. Quali benefici assicurano questi frutti? Possono essere consumati sempre? Risponderà alle domande in studio Sara Cordara, nutrizionista presso il Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università di Torino.

A chiudere la puntata sarà lo spazio di “Serena…mente”, in cui verrà approfondito il disturbo dell’ansia sociale: una condizione psicologica cronica caratterizzata da una paura intensa e persistente di essere giudicati, umiliati o osservati negativamente dagli altri. Ne parlerà in studio Fernanda Spitoni, docente di psicometria alla Sapienza Università di Roma.