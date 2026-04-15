Trump abbracciato da Gesù, il nuovo post pubblicato dal presidente Usa

L’immagine è stata postata a distanza di poche ore da quella, poi rimossa, che ritraeva il tycoon in tunica bianca mentre curava un malato

“Ai fanatici della sinistra radicale questo potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!!!” ha scritto Trump, nel ricondividere su Truth un post che lo vede abbracciato a Gesù con alle spalle la bandiera americana che si sfuma in una luce abbagliante.

Il disegno era stato pubblicato inizialmente dall’account Irish for Trump, che scriveva: “Non sono mai stato un uomo religioso, ma non vi sembra che scoprendo tutti questi mostri satanici, demoniaci e sacrificatori di bambini, Dio non stia semplicemente giocando la sua carta Trump?”.

Il presidente Usa ci ricasca dopo l’immagine pubblicata lunedì scorso nelle vesti di Gesù Cristo e poi rimossa per le polemiche scatenate.