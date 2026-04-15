Su Rai 2 l’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile”

Finale di stagione per “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino, in onda mercoledì 15 aprile alle ore 21.20 su Rai 2

Finale di stagione per “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino, in onda mercoledì 15 aprile alle ore 21.20 su Rai 2, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, che chiude un’altra stagione da record.

Il tema dell’ultima puntata – in onda, come sempre, dall’Auditorium Rai di Napoli – sarà “Mai dire mai” e vedrà come ospiti: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Non mancheranno, poi, le imitazioni iconiche di Vincenzo De Lucia eClaudio Lauretta nei panni, rispettivamente, di Maria De Filippi e Gerry Scotti.

La regola sarà sempre la stessa: divertirsi in tutti i giochi che verranno proposti, tra cui: “Segui il labiale”, “Rubagallina” e “Dalla A alla Z”, con un’inaspettata riappacificazione “in presenza” di “Colabrodo”, storico antagonista di Paolantoni. Immancabile, infine, “La Stanza Inclinata” in una versione completamente inedita, in cui, per la prima volta, si ribalteranno a sorpresa prospettive e dinamiche del conduttore. Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

“Stasera tutto è possibile” è basato sul format “Anything goes” creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights.

“Stasera tutto è possibile” è un programma scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Gian Luca Belardi, Giorgio Cappozzo, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Celeste Papuli, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.