Stasera su Rai 5 “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”: le anticipazioni

Stasera su Rai 5 in prima serata “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”. Arbore: “Vanoni e Paoli, semplicemente splendidi”

“Ci fu una visita davvero speciale a ‘Meno siamo, meglio stiamo’. Vennero a trovarmi, insieme, Ornella Vanoni e Gino Paoli, per regalare al pubblico proprio quel capolavoro firmato da Gino, ‘Ti lascio una canzone’ che sembra quasi cucito addosso a Ornella, sembra che fosse dedicato proprio a lei. Quel giorno erano semplicemente splendidi, insieme — nell’eleganza, nella complicità e, soprattutto, nell’interpretazione. Ve li ripropongo con grande piacere, augurandomi che possiate apprezzare questi brani meravigliosi”.

Così, affettuosamente, Renzo Arbore ricorda Ornella Vanoni e Gino Paoli, tra i protagonisti del secondo appuntamento con il suo “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”, in onda mercoledì 15 aprile alle 21.20 su Rai 5.

Oltre a “Ti lascio una canzone” Vanoni e Paoli – nello show andato in onda nel 2005 e ora riletto da Arbore che ne svela i retroscena creativi, raccontando scelte artistiche, incontri inattesi, amicizie nate in studio e intuizioni musicali – propongono anche una fantasia di altre canzoni. Gli altri momenti musicali della serata sono dedicati allo swing, con Italo and the Ronny Boy Band, Emanuele Urso e gli Swing Maniacs.