Stasera RAInchieste presenta: “1976. I limiti dello sviluppo prima e dopo Seveso”

Nuovo appuntamento con Giorgio Zanchini e con “RAInchieste”, il programma Rai Cultura in onda mercoledì 8 aprile alle 21.10 in prima visione su Rai Storia
10 luglio 1976: dalla fabbrica svizzera ICMESA a Seveso fuoriesce una nube di diossina, uno dei primi disastri ambientali che portano a una nuova coscienza ambientale, raccontata da numerose inchieste del Tg1 e del Tg2 degli anni a venire.
Un tema al centro della sesta puntata di “RAInchieste”, il programma Rai Cultura in onda mercoledì 8 aprile alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.