SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 15 aprile 2026: numeri e quote


I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 15 aprile 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente

sivincetutto superenalotto oggi

Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 15 aprile 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 15/4/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

6-16-21-23-31

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60€ 0,00
punti 511€ 438,02
punti 4182€ 63,84
punti 31.509€ 34,27
punti 27.853€ 9,36