Riccardo Cocciante sul palco del Concertone del Primo Maggio

Il cantautore si unisce ai già annunciati Litfiba, Emma Nolde e La Niña
Comincia a prendere forma la lineup dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio di Roma, in programma in piazza San Giovanni in Laterano. Dopo l’annuncio di Litfiba, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, e di Emma Nolde e La Niña, torna sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano uno dei più grandi protagonisti della musica internazionale: Riccardo Cocciante.
Quattro anni fa era salito sul palco con i protagonisti della sua opera popolare Notre dame de Paris, attualmente in tour in tutta Italia. Recentemente ha pubblicato “Ho vent’anni con te”, dodici brani inediti, custoditi nel tempo, frutto di prestigiose collaborazioni autoriali di lunga data.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)