Oroscopo di oggi, mercoledì 15 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Un’iniziativa in campo professionale risulta vincente, grazie alla nostra determinazione di ferro e alla complicità di un collega. Battiamo il ferro finché è caldo. Brillanti, intraprendenti, non perdiamo nessuna delle occasioni che ci vengono offerte per farci valere.
Toro
Giornata sottotono a causa di qualche grana sul lavoro. Rimaniamo fermi, se ci sentiamo messi sotto esame, per evitare errori e di incassare rimproveri. Facciamo particolare attenzione a non farci coinvolgere in acquisti sbagliati. Spendiamo bene i nostri soldi.
Gemelli
Splendido sabato, con il sestile Luna-Marte, il quale potenzia le nostre abilità strategiche e riduce i tempi di attesa. Tutto gira velocemente. Viaggi e affari, che portiamo avanti a tempo di record, con un dinamismo degno dei nostri tempi migliori.
Cancro
Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti si preannuncia un’impresa titanica? Facciamocene una ragione, il mondo non finisce domani. “L’amor che move il sole e l’altre stelle” agisce come un balsamo sui nostri guai. Dolcemente sogniamo.
Leone
Immusoniti dall’opposizione della Luna in Acquario, non diamo il meglio di noi in fatto di amabilità. Discussioni e incomprensioni con gli amici. Aggiriamo gli ostacoli, piuttosto che tentare di buttarli giù a testate. È un’azione meno eroica, ma più efficace.
Vergine
La gelosia rischia di amareggiare i nostri rapporti affettivi. Cerchiamo di non vedere il male dove non c’è. Evitiamo ogni possibile competizione. Diviene necessario accelerare i ritmi e sobbarcarci impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica.
Bilancia
I mugugni dei collaboratori oggi ci scivolano addosso, quello che conta sono le amicizie. In mezzo a chi ci è caro, simpatia e cordialità ci fanno stare sereni. Interessi da coltivare. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale.
Scorpione
Grande protagonista e assillo la carriera, le ambizioni personali che divergono da quelle dei nostri cari e la difficoltà a trovare un compromesso. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma riflettendoci non è impossibile.
Sagittario
Attiviamoci. Le circostanze favorevoli e la Luna amichevole ce lo consentono. È il momento di una serietà che non frena il gusto dell’avventura. Una provvista di buonumore, dinamismo e audacia, con la quale, in barba agli imprevisti, andiamo lontano.
Capricorno
Questioni da chiarire con soci, dipendenti, collaboratori, persone intorno, vecchi rancori, conflitti mai risolti che andrebbero superati una volta per tutte. Appianiamo le divergenze di vedute, fonte di malintesi con l’amato, ma asteniamoci dal muovere critiche.
Acquario
Sostenuta da Marte e Saturno, la Luna in Acquario ci suggerisce di scansare le polemiche e le discussioni inutili, di fare tesoro dell’esperienza accumulata. Spendiamo per la cultura, l’attività, per appagare un desiderio, non per cose futili comprate a mo’ di compensazione.
Pesci
L’azione di Venere e Urano è preziosa. Non per illuderci, disperderci in evasioni, ma per dare il via a una storia che nasca sotto una buona stella. L’incontro con un amore passato risveglia sentimenti mai sopiti. Vogliamo agire con un cambio di guardia?