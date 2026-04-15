Nuovo attacco di Trump a Meloni: “Non abbiamo più lo stesso rapporto, è stata negativa”

“Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la Nato, se poi non stanno dalla nostra parte?”

Donald Trump torna ad attaccare il presidente del consiglio Giorgia Meloni: “Lei è stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione: l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto” ha affermato il presidente americano a Fox News.

“Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la Nato, se poi non stanno dalla nostra parte? – ha scandito il presidente Usa -. Se non sono con noi sull’Iran, non lo saranno neanche su temi molto più grandi“.

Ha parlato anche dei rapporti con Pechino

“La Cina è molto contenta che io stia riaprendo definitivamente lo Stretto di Hormuz. Lo sto facendo anche per loro – e per il mondo intero. Una situazione del genere non si ripeterà mai più. Hanno accettato di non inviare armi all’Iran. Il presidente Xi mi darà un abbraccio forte e caloroso quando arriverò lì tra qualche settimana. Stiamo collaborando in modo intelligente e molto bene! Non è meglio che combattere? Ma ricordate, siamo bravissimi a combattere, se dobbiamo farlo – molto meglio di chiunque altro”. Lo scrive su Truth social Trump.