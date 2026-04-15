Dal 7 maggio al 4 giugno 2026, lo Spazio HUS di Milano ospita la mostra personale della fotografa Anna Chiara Gianuzzi, dal titolo “La grammatica del corpo”

Dal 7 maggio al 4 giugno 2026, lo Spazio HUS di Milano ospita la mostra personale della fotografa Anna Chiara Gianuzzi, dal titolo “La grammatica del corpo”, che sarà inaugurata giovedì 7 maggio alla presenza dell’artista.

Il lavoro fotografico di Anna Chiara Gianuzzi nasce da una formazione che intreccia fotografia, cinema e comunicazione e da una lunga esperienza nel mondo della fotografia di moda. Oggi, questa competenza tecnica e visiva si traduce in una pratica orientata alla ricerca, in cui l’immagine diventa strumento di indagine interiore e spazio di riflessione sull’identità, sul corpo e sulla relazione tra visibile e invisibile.

In questa pluralità di approcci emerge con chiarezza una visione coerente: per Anna Chiara Gianuzzi la fotografia è un atto di ascolto, un linguaggio non assertivo, che accoglie il dubbio, predilige la suggestione e che invita lo spettatore a perdersi nell’immagine, riconoscendo in quei corpi frammentati e silenziosi le proprie pieghe interiori. La grammatica del corpo si configura così come un alfabeto sensibile, in cui il corpo diventa narrazione, pausa, respiro: un racconto che non si impone ma si offre allo sguardo con discrezione, chiedendo tempo e disponibilità all’ascolto. In un contesto visivo contemporaneo in cui il corpo femminile è costantemente esposto, consumato e mercificato, l’opera di Anna Chiara Gianuzzi si pone come un atto di resistenza. Qui il corpo non è mostrato per essere guardato ma per essere ascoltato; non è rappresentazione estetica né oggetto di desiderio ma luogo sensibile in cui si depositano emozioni, memorie, ferite e trasformazioni.

Il tema centrale della mostra è il corpo femminile inteso come manifestazione delle pieghe dell’animo umano. Un corpo privo di volto che diventa, paradossalmente, specchio dell’interiorità: sottratto all’identità individuale, il corpo si trasforma in un territorio simbolico e universale, una mappa emotiva in cui ogni frammento corporeo è portatore di una tensione interiore, di una storia non narrata esplicitamente ma suggerita attraverso posture, assenze e sovrapposizioni. Privato dell’elemento più riconoscibile, il corpo perde la sua individualità per farsi universale, permettendo allo spettatore di riconoscersi e proiettarsi in esso. Questo paradosso costituisce uno dei nuclei concettuali più incisivi della ricerca di Anna Chiara Gianuzzi.

La frammentazione è il linguaggio centrale della mostra꞉ il corpo non appare mai come un’unità compatta ma come una narrazione aperta. Questa scelta riflette una visione dell’identità come processo instabile, in continua trasformazione. La frammentazione diventa così metafora dell’esperienza emotiva: nessun sentimento è lineare, nessuna esperienza è conclusa. Le immagini suggeriscono un’identità che si costruisce attraverso mancanze, slittamenti, sovrapposizioni. Le fotografie di Anna Chiara introducono l’osservatore in un clima di temporalità sospesa꞉ le immagini non appartengono a un tempo definito ma abitano una dimensione onirica, dove la narrazione lineare si dissolve a favore di una sintassi emotiva e simbolica.

Le opere presentate in mostra appartengono, per la maggior parte, a una serie di collage di fotografie – “Impersona” – che l’artista rifotografa dando vita a un corpus coerente, attraversato da un preciso fil rouge tematico ed estetico. La costruzione del collage introduce una sintassi fatta di frammenti, tagli e sovrapposizioni, mentre la scelta di rifotografare interviene come gesto conclusivo, che restituisce il corpo all’unità dell’immagine senza mai ricomporlo completamente. È in questo scarto che prende forma una vera e propria grammatica del corpo: una struttura visiva instabile, in cui la fragilità non viene dissimulata, ma messa in evidenza come elemento costitutivo dell’immagine stessa.

All’interno di questa grammatica visiva emergono alcuni segni ricorrenti. L’occhio, isolato dal volto, perde la funzione di riconoscimento e diventa strumento di percezione interiore: non guarda il mondo esterno, ma sembra rivolgersi verso l’interno. È presenza vigile, consapevole, talvolta inquieta. La mano, poi, è simbolo del contatto e della relazione: la mano che accudisce, protegge, accarezza, accoglie e svela. Simbolo del gesto primario della cura, la mano diventa una dichiarazione poetica di rispetto verso il corpo e la sua intimità.

Accanto al nucleo principale della mostra, una piccola sezione è dedicata a opere provenienti da altre ricerche, che ampliano ulteriormente il percorso fotografico dell’artista. In alcuni lavori, corpi femminili quasi evanescenti abitano ambienti intimi, intrisi di memoria, dal sapore antico e cinematografico: vere e proprie stanze dell’anima, luoghi interiori in cui i corpi si incontrano, abitano lo spazio e finiscono per confondersi con esso, assorbendone le tracce e lasciandovi le proprie. In altre opere, invece, il corpo si fonde con la natura fino a dissolversi completamente in essa, rendendo sempre più labile il confine tra figura e contesto e suggerendo una riflessione sulla transitorietà, sulla trasformazione e sul senso di appartenenza di ciascuno di noi a una dimensione più ampia.

www.annachiaragianuzzi.com