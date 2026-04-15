La Croazia protagonista della 61° edizione de La Biennale di Venezia

Alla 61. Biennale Arte, il Padiglione Nazionale Croazia presenta il progetto Compelled by Fright and Beauty di Dubravka Lošić, installazione site-specific a Palazzo Zorzi

Alla 61. Biennale Arte, il Padiglione Nazionale Croazia presenta il progetto Compelled by Fright and Beauty di Dubravka Lošić, installazione site-specific a Palazzo Zorzi.

La mostra riunisce sette serie di lavori, concepite come sistemi aperti e in continua trasformazione, dove pittura, scultura e materia si fondono in un linguaggio fortemente riconoscibile. Lošić parte dalla pittura per spingerla oltre i suoi limiti: tele che si espandono, si gonfiano, vengono cucite, legate, sigillate, lasciando emergere tensioni tra ciò che è trattenuto e ciò che inevitabilmente affiora.

L’installazione si sviluppa tra il cortile e il piano nobile di Palazzo Zorzi, costruendo un ambiente sospeso tra il perturbante e il bello. Materiali come lana, tessuto, legno e metallo danno forma a opere che parlano di vulnerabilità, memoria, silenzio e resistenza, in un equilibrio costante tra controllo e impulso. L’artista utilizza un linguaggio ibrido con un forte impatto materico.

Elemento centrale del progetto è il tema del contenere e il fluire: le opere vengono avvolte, compresse, protette — ma qualcosa sfugge sempre. Un gesto che diventa metafora di una condizione esistenziale, dove il silenzio stesso si configura come forma di espressione e opposizione.

In dialogo con il tema della Biennale, In Minor Keys, il lavoro di Lošić si sviluppa come un processo meditativo e quasi musicale, attraversato da tonalità emotive che vanno dalla malinconia alla quiete, aprendo uno spazio di ascolto e riflessione.