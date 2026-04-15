In formato ebook esce “Storia delle Tv private italiane” di Massimo Emanuelli

Esce STORIA DELLE TV PRIVATE ITALIANE. TV locali, TV straniere in lingua italiana, Syndication, Network di Massimo Emanuelli (Gammarò)

Le emittenti straniere in lingua italiana, le tv via cavo, le prime tv via etere, la sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 1976, la legge Mammì, dall’analogico al digitale. La storia di tutte le tv locali italiane del passato e attuali suddivise Regione per Regione, Provincia per Provincia. E inoltre i circuiti, le syndication, i network. Dai Corerat ai Corecom, Confindustria Radio Tv, le associazioni (Aeranti Corallo, Frt Federazioni Radio Televisioni ecc.). Con il patrocinio del Coordinamento Nazionale dei Comitati per le Comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome.

Ricordi e testimonianze di: Andenna Ettore, Andreani Daniele, Andreolassi Renato, Annicchiarico Silvia, Arrigoni Simona, Avola Michele, Barbato Carola, Barducci Sergio, Bedetti Gianmarco, Beruschi Enrico, Biachessi Daniele, Bianchi Emilio, Blandi Paola, Boldi Massimo, Bonetti Mila, Bussola Cristiano, Callà Pino, Carbone Walter, Castaldo Lelio, Catani Daniele, Catarinicchia Cristina, Catricalà Mimmo, Cavarretta Fioravente, Chiambretti Piero, Coruzzi Mauro, Costanza Angelo, Croci Remo, Feltri Vittorio, Franceschini Nicola, Gaffoglio Riccardo, Galliani Adriano, Gariboldi Cesare, Gattei Gilberto, Giambelli Wally, Giarrusso Paolo, Ginepro Giancarlo, Giovanelli Vittorio, Giunco Maurizio, Golfari Stefano, Guarnieri Gianfranco, Gussoni Maurizio, Kocsis Andras, Lagostena Raimondo, Lazzoni Carlo Andrea, Lualdi Massimo, Maculan Guerrino, Marchi Loris, Marchi Massimiliano, Mattioli Roberto, Menichini Fernando, Micheloni Mauro, Minuto Mimmo, Monti Massimiliano, Muttarini Ruggero, Nizzola Paolo, Nocetti Giovanna, Paci Cristiano, Pallante Quintino, Papa Gianni, Papa Mario, Parenzo Sandro, Perzy Marina, Pieralisi Andrea, Pirovano Paolo, Plastino Michele, Poletti Roberto, Ravezzani Fabio, Remigi Memo, Rettore Donatella, Righini Ruggero, Roffi Mauro, Sabatini Mariano, Sallusti Alessandro, Sandrelli Massimo, Sangiorgio Maria Luisa, Santacroce Adriana, Seymandi Maurizio, Sini Roberto, Sisi Marco, Sottili Claudio, Specchia Francesco, Tacchino Giorgio, Tambini Paolo, Taormina Clara, Timperi Tiberio, Tonelli Giorgio, Trapanese Giancarlo, Vallini Roberto, Versace Gianluca, Violet Antonio, Zanicchi Iva. E, inoltre, testimonianze raccolte nel corso degli anni passati da persone che ci hanno lasciato e che ci tengo a ricordare: Bedetti Romano, Bonelli Enrico, Bragatto Michele, Branzanti Ubaldo, Brignola Franca, Cadeo Cesare, Cesarini Marzio, Cingari Salvatore, Dardari Gilberto, Delehaje Armando, Di Bella Angelo, Funari Gianfranco, Giaccari Luciano, Grauso Nicola, Gregorio Pietrangelo, Lugli Mario, Maenza Rino, Maffi Pino, Manzoni Fulvio, Maser Gianni, Medail Giorgio, Mendella Giorgio, Moretti Alceo, Pacilio Paquale, Persiani Annibale, Pirito Nino, Porilli Luciano, Properzy Giacomo, Recchia Beppa, Tirone Alma Manuela, Tombolini Lillo, Vesigna Gigi, Vetrugno Carlo, Villa Renzo, Zanlari Elisabetta.

Massimo Emanuelli, docente e speaker radiofonico, per oltre 30 anni ha condotto la trasmissione radiofonica L’angolo della scuola, da quindici anni conduce con Cesare Borrometi la trasmissione Stile italiano, trasmissione nella quale sono intervistati speaker radiofonici, cantanti, personaggi televisivi e scrittori. È l’organizzatore del Premio Gigi Vesigna (intitolato alla memoria dello storico direttore di Tv Sorrisi e Canzoni) che ogni anno premia un personaggio del mondo dello spettacolo. Ha scritto 19 libri, per i tipi di Gammarò ha pubblicato L’avventurosa storia della radio pubblica italiana — Dall’Araldo Telefonico a RadioRai cent’anni di radio, 2 volumi in cofanetto, Sergio Zavoli: maestro di televisione, stile e linguaggio e Alza la tua radio per favor, enciclopedia delle radio private italiane.