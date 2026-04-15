Arriva l’app europea di verifica dell’età digitale, lo annuncia Ursula von der Leyen

Consentirà agli utenti di dimostrare la propria età in modo gratuito e accessibile quando accedono alle piattaforme online

L‘app europea di verifica dell’età, annunciata nel discorso sullo stato dell’Unione 2025 della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è pronta e sarà presto disponibile per i cittadini. È già stata testata in cinque Stati membri, tra cui l’Italia.

Consentirà agli utenti di dimostrare la propria età in modo gratuito e accessibile quando accedono alle piattaforme online, contribuendo a proteggere i minori da contenuti dannosi o illegali. Ciò avverrà con una configurazione tramite passaporto o carta d’identità – non occore condividere dati personali non necessari. Una volta impostata potrà essere utilizzata per certificare l’età minima richiesta (ad esempio per l’acquisto di alcolici o l’accesso ai social).

“Spetta ai genitori crescere i propri figli e non alle piattaforme”, ha detto la Presidente von der Leyen in una dichiarazione congiunta con la Vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen.

L’app sarà facile da utilizzare, rispetterà elevati standard di tutela della privacy, sarà accessibile su qualsiasi dispositivo e sarà open source, consentendone l’adozione anche da parte dei paesi partner dell’UE.